Скорочення доходів, зростання безробіття, погіршення якості життя в умовах війни впливає на зниження купівельної спроможності українців та зміни цін на продукти.

Ціни на продукти перестали радувати українців, адже вони постійно ростуть. У найближчому майбутньому ціни на молоко в Україні планують змінити, що може вразити гаманці громадян. Про подальший розвиток ситуації в цьому питанні розповів аналітик Асоціації виробників молока - Георгій Кухалейшвілі.

Експерт пояснив, що зростання закупівельної ціни на сировину при недостачі сировини призводить до збільшення витрат на переробку.

Крім того, на вартість виробництва молочних продуктів впливає підвищення ціни на паливо та електроенергію, а також збільшення витрат на транспортування сировини з ферм до молокозаводів. Негативний вплив на агропромисловий комплекс України також мають обстріли та диверсії російських окупантів.

Аналітик також вказав, що водночас обмежений попит на молочні продукти в Україні стримує різке підвищення ціни. Усі ці фактори можуть вплинути на подорожчання молочних продуктів упродовж серпня.

Скорочення доходів, зростання безробіття, погіршення якості життя в умовах війни впливає на зниження купівельної спроможності українців. Що також прихводить до змін в ціні на продукти.

Варто відзначити, що українські супермаркети пропонують акційні ціни за 900 грамів молока від 27 гривень, а загальна ціна за літр продукту стартує від 32 гривень і вище.

Джерело: РБК-Украина.

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