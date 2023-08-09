Сокращение доходов, рост безработицы, ухудшение качества жизни в условиях войны влияет на снижение покупательной способности украинцев и изменения цен на продукты.

Цены на продукты перестали радовать украинцев, они постоянно растут. В ближайшем будущем цены на молоко в Украине планируют изменить, что может поразить кошельки граждан. О дальнейшем развитии ситуации в этом вопросе рассказал аналитик Ассоциации производителей молока – Георгий Кухалейшвили.

Эксперт пояснил, что рост закупочной цены на сырье при нехватке сырья приводит к увеличению затрат на переработку.

Кроме того, на стоимость производства молочных продуктов влияет повышение цены на топливо и электроэнергию, а также увеличение расходов на транспортировку сырья из ферм в молокозаводы. Негативное влияние на агропромышленный комплекс Украины также оказывают обстрелы и диверсии российских оккупантов.

Аналитик также указал, что в то же время ограниченный спрос на молочные продукты в Украине сдерживает резкое повышение цены. Все эти факторы могут повлиять на удорожание молочных продуктов в течение августа.

Сокращение доходов, рост безработицы, ухудшение качества жизни в условиях войны влияет на снижение покупательной способности украинцев. Что также приводит к изменениям в цене на продукты.

Стоит отметить, что украинские супермаркеты предлагают акционные цены за 900 грамм молока от 27 гривен, а общая цена за литр продукта стартует от 32 гривен и выше.

Источник: РБК-Украина.

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