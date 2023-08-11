Популярний український музикант та виконавець Олег Скрипка, який є фронтменом гурту "Воплі Відоплясова" зізнався, що після повномасштабного вторгнення його вразили одесити, і зокрема Коля Сєрга.

Про це Олег Скрипка розповів підкасті STAND UP Battle Club.

За словами музиканта, він завжди вважав Одесу дуже культурним містом, однак його засмучувало, що люди там за великим рахунком російськомовні. І ось коли почалося повномасштабне вторгнення РФ, багато одесити виявили чітку проукраїнську позицію та перейшли українською мовою. Одним із таких людей став Коля Сєрга, який буквально шокував Скрипку.

"От Коля Сєрга, я був з ним знайомий, хороший поет, все там є, і російськомовний контент. Ну я там говорив класно, талановито, але російськомовний контент. Ну так, Коля Сєрга, добре, гарний пацан, але давайте там... І тут війна, і він йде на фронт, і він створює "Культурний десант", і він переходить на українську мову. Я просто був у шоці, я був реально шокований", - зізнався Олег Скрипка.

За словами музиканта, він ще більше поважав одеситів, одеських артистів, і не лише артистів, що вони так перекинулися на українську сторону та відчули себе українцями.

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