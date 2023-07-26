Цього разу на своїй сторінці в Instagram лідер "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка розмістив відеозвернення, в якому вирішив обговорити культурне питання в Україні.

"Я думаю, ви вже чули, що виділились кошти на якийсь серіал, є така думка, що треба виділяти кошти на війну, на безпілотники, а на культуру не треба виділяти кошти. Я серіали сам не дивлюсь, я не можу оцінити і прикинути, який то був би серіал і тому подібне, але скажу непопулярну річ, тому що я митець, працюю в культурі і в культуру треба вкладатися", — заявив Олег Скрипка.

Лідер "Воплі Відоплясова" Скрипка наголосив, що головне питання — якість тієї культури, а також здивував порівнянням про витрати на війну та на культурний продукт.

"Якщо ми вкладаємось в зброю, якість зброї має ключове значення, і ми це бачимо на фронті, якість західної зброї і радянської. Я про що веду мову, наскільки я чув, танк може коштувати навколо трьох мільйонів доларів і танк працює на полі бою десь 45 хвилин, наскільки я памʼятаю з військової справи, яку вивчав в інституті. За цей кошторис можна зробити, наприклад, хороший фестиваль протягом 20-ти років. І цей фестиваль на культурному фронті би протягом 20-ти років працював би і, напевно, якби було таких різних кілька подій, не було б зараз війни, і не треба було б викладати мільярди коштів в зброю. Тому що в свій час ми не тримали культурний фронт", — додав Олег Скрипка.

На його думку, культурний фронт важливий, і ситуація з фінансуванням має бути змінена.

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