В этот раз на своей странице в Instagram лидер "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка разместил видеообращение, в котором решил обсудить культурный вопрос в Украине.

"Я думаю, вы уже слышали, что выделились средства на какой-то сериал, есть такое мнение, что нужно выделять средства на войну, на беспилотники, а на культуру не нужно выделять средства. Я сериалы сам не смотрю, я не могу оценить и прикинуть, какой бы был сериал и тому подобное, но скажу непопулярную вещь, потому что я артист, работаю в культуре и в культуру надо вкладываться", — заявил Олег Скрипка.

Лидер "Вопли Видоплясова" Скрипка подчеркнул, что главный вопрос — качество той культуры, а также удивил сравнением расходов на войну и на культурный продукт.

"Если мы вкладываемся в оружие, качество оружия имеет ключевое значение, и мы это видим на фронте, качество западного и советского. Я о чем говорю, насколько я слышал, танк может стоить вокруг трех миллионов долларов и танк работает на поле боя где-то 45 минут, насколько я помню по военному делу, которое изучал в институте, за эту смету можно сделать, например, хороший фестиваль в течение 20-ти лет, и этот фестиваль на культурном фронте в течение 20-ти лет работал бы и, наверное, если бы было таких разных несколько событий, не было бы сейчас войны, и не нужно было бы выкладывать миллиарды средств в оружие. Потому что в свое время мы не держали культурный фронт", — добавил Олег Скрипка.

По его мнению, культурный фронт важен, и ситуация с финансированием должна измениться.