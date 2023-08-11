Популярный украинский музыкант и исполнитель Олег Скрипка, который является фронтменом группы "Вопли Видоплясова" признался, что после полномасштабного вторжения его поразили одесситы, и в частности Коля Серьга.

Об этом Олег Скрипка рассказал на подкасте STAND UP Battle Club.

По словам музыканта, он всегда считал Одессу очень культурным городом, однако, его расстраивало, что люди там по большому счету русскоговорящие. И вот когда началось полномасштабное вторжение РФ, многие одесситы проявили четкую проукраинскую позицию и перешли на украинский язык. Одним из таких людей стал Коля Серьга, который буквально шокировал Скрипку.

"Вот Коля Серьга, я был с ним знаком, хороший поэт, все там есть, и русскоязычный контент. Ну я там говорил классно, талантливо, но русскоязычный контент. Ну да, Коля Серьга, хорошо, хороший пацан, но давайте там… И тут война, и он идет на фронт, и он создает "Культурный десант", и он переходит на украинский язык. Я просто был в шоке, я был реально шокирован", - признался Олег Скрипка.

По словам музыканта, он еще больше зауважал одесситов, одесских артистов, и не только артистов, что они так перевернулись на украинскую сторону и почувствовали себя украинцами.

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