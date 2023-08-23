Грошова допомога буде для українських біженців, проте є нюанс.

Чехія підготує спеціальну програму для повернення біженців до України.

Йдеться про надання грошової допомоги та відшкодування частини витрат.

Проєкт шостої поправки до закону, відомий за назвою lex Ukrajina, стосується прав та обов'язків українських біженців у Чехії.

Планується подовжити на рік надання тимчасового захисту українським біженцям, що прибувають. Йдеться саме про термін до кінця березня 2025 року.

«Необхідно реагувати на зростаючий попит іноземців на допомогу в поверненні до України. Хоча ситуація в Україні багато в чому не є задовільною, доречно запропонувати допомогу тим, хто зацікавлений у поверненні», — кажуть ініціатори проекту.

Відомо, що станом на середину серпня, в МВС мають дані, що в Чехії перебувають 360 900 біженців з України з візами тимчасового захисту, їм і обіцяють грошову допомогу.

Також відомо, що більшість з них це жінки та діти, яким належить грошова допомога Чехії.

Опитування показало, що у червні повернутися з Чехії додому хотіли чверть біженців з нашої країни.

Рік тому кількість тих українців, що хочуть повернутися додому - становила третину.

Джерело: Czech Radio.

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