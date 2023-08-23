Денежная помощь украинцам, Чехия подготовит специальную программу по оказанию помощи и возмещению части расходов.

Денежная помощь будет для украинских беженцев, но есть нюанс.

Чехия подготовит специальную программу по возвращению беженцев в Украину.

Речь идет о предоставлении денежной помощи и возмещении части расходов.

Проект шестой поправки к закону, известный под названием lex Ukrajina, касается прав и обязанностей украинских беженцев в Чехии.

Планируется продлить на год предоставление временной защиты прибывающим украинским беженцам. Речь идет именно о сроке до конца марта 2025 года.

«Необходимо реагировать на растущий спрос иностранцев на помощь в возвращении в Украину. Хотя ситуация в Украине во многом не удовлетворительна, уместно предложить помощь тем, кто заинтересован в возвращении», — говорят инициаторы проекта.

Известно, что по состоянию на середину августа в МВД располагают данными, что в Чехии находятся 360 900 беженцев из Украины с визами временной защиты, им и обещают денежную помощь.

Также известно, что большинство из них – это женщины и дети, которым принадлежит денежная помощь Чехии.

Опрос показал, что в июне вернуться из Чехии домой хотели четверть беженцев из нашей страны.

Год назад количество украинцев, желающих вернуться домой - составляло треть.

Источник: Czech Radio.

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