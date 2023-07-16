Стало известно, что у некоторых украинцев уже с августа начнут забирать выплаты.

С начала августа в Украине будет отменена денежная помощь некоторым переселенцам. В частности, тем, кто находится за границей в течение более 45 дней без объективных причин. Согласно объявлению первого заместителя министра социальной политики Дарьи Марчак, такие лица больше не будут считаться внутренне перемещенными лицами, поэтому денежная помощь им не будет начисляться.

По объяснениям Марчак, если до 15 июля человек не вернется в Украину и в течение 30 дней не сможет объяснить серьезные причины своего пребывания за границей, то эта ситуация будет рассматриваться как внешнее перемещение. А денежное пособие предназначается исключительно для внутренне перемещенных лиц.

Для сохранения статуса переселенца и получения денежной помощи необходимо предоставить подтверждение лечения, стажировки или командировки за границу. Однако, если возникает ошибочная информация в государственных реестрах или лицо или его семья вернулось в Украину, можно обратиться в органы социальной защиты для уточнения информации, и денежная помощь будет продлена.

Стоит отметить, что украинцы, вынужденные покинуть оккупированные территории, имеют право на ежемесячное пособие от государства. Финансовая помощь продолжается до освобождения оккупированных территорий от русских войск. Для получения такой денежной помощи следует зарегистрироваться как переселенец в Центре предоставления административных услуг.

Источник: Укринформ.

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