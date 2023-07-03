Подати заяву на отримання грошової допомоги можна в будь-якому управлінні соціального захисту.

У пресслужбі Мінсоцполітики заявили, що постраждалі від підриву Каховської ГЕС мають право на отримання одноразової матеріальної грошової допомоги.

19 червня Кабмін прийняв постанову, згідно з якою кожен постраждалий з підтоплених регіонів Херсонської і Миколаївської областей отримає грошову допомогу в розмірі 5 тисяч гривень за рахунок коштів резервного фонду держбюджету.

"Звернутися із заявою до органів соцзахисту необхідно до 31 серпня 2023 р. (включно). Отримати кошти можна буде через АТ «Укрпошта» або через установи уповноважених банків з можливістю їх зняття через платіжні термінали", — наголосили в Мінсоцполітики.

Для подачі заяви на отримання грошової допомоги при собі треба мати:

документ, що посвідчує особу, або єДокумент

документ, що підтверджує номер облікової картки платника податків

для дітей - свідоцтво про народження або е-свідоцтво

Термін розгляду заяви - до 10 робочих днів.

Додамо, ця грошова допомога не передбачена для тих громадян, які проживали на території підтоплення, але переїхали до інших громад, зареєструвались як внутрішньо переміщені особи й отримують щомісячну грошову допомогу на проживання для ВПО.

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