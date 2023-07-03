Подать заявление на получение денежной помощи можно в любом управлении социальной защиты.

В пресс-службе Минсоцполитики заявили, что пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС имеют право на получение единовременной материальной денежной помощи.

19 июня Кабмин принял постановление, согласно которому каждый пострадавший из подтопленных регионов Херсонской и Николаевской областей получит денежную помощь в размере 5 тысяч гривен за счет средств резервного фонда госбюджета.

"Обратиться с заявлением в органы соцзащиты необходимо до 31 августа 2023 г. (включительно). Получить средства можно будет через АО "Укрпочта" или через учреждения уполномоченных банков с возможностью их снятия через платежные терминалы", - подчеркнули в Минсоцполитики.

Для подачи заявления на получение денежной помощи при себе нужно иметь:

документ, удостоверяющий личность, или єДокумент

документ, подтверждающий номер учетной карты налогоплательщика

для детей - свидетельство о рождении или е-свидетельство

Срок рассмотрения заявления – до 10 рабочих дней.

Добавим, эта денежная помощь не предусмотрена для тех граждан, которые проживали на территории подтопления, но переехали в другие общины, зарегистрировались как внутренне перемещенные лица и получают ежемесячное пособие на проживание для ВПЛ.

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