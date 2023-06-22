Програму, в рамках якої буде надана нова грошова допомога, уряд запустив з 1 червня, пише Politeka.net.
«1 червня уряд запустив програму монетизації послуги дитячого оздоровлення та відпочинку за принципом «гроші ходять за дитиною», - нагадали в Мінсоцполітики.
Таким чином змінюється механізм і система надання послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.
«Відтепер держава виплачуватиме батькам кошти, на які ті зможуть самостійно придбати путівку для дитини у табір оздоровлення і відпочинку», - підкреслили в Міністерстві.
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Щоб отримати грошову допомогу, батькам (або особам яка його/її замінює) необхідно відкритки спеціальну картку в «ПриватБанк».
Саме на неї буде зараховано 14 165 грн на кожну дитину.
Далі треба обрати табір в карпатському регіоні з переліку закладів вищої категорії і придбати путівку.
Також в міністерстві оприлюднили детальну схему, хто зможе отримати грошову допомогу на придбання путівки.
Термін оздоровлення складає 21 день, відпочинку – 14 календарних днів. Кількість дітей з однієї родини не обмежується.
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Крім того, Politeka.net писала, що популярні продукти змінять цінники.