Розраховувати на грошову допомогу можуть тисячі українців.

Програму, в рамках якої буде надана нова грошова допомога, уряд запустив з 1 червня, пише Politeka.net.

«1 червня уряд запустив програму монетизації послуги дитячого оздоровлення та відпочинку за принципом «гроші ходять за дитиною», - нагадали в Мінсоцполітики.

Таким чином змінюється механізм і система надання послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

«Відтепер держава виплачуватиме батькам кошти, на які ті зможуть самостійно придбати путівку для дитини у табір оздоровлення і відпочинку», - підкреслили в Міністерстві.

Щоб отримати грошову допомогу, батькам (або особам яка його/її замінює) необхідно відкритки спеціальну картку в «ПриватБанк».

Саме на неї буде зараховано 14 165 грн на кожну дитину.

Далі треба обрати табір в карпатському регіоні з переліку закладів вищої категорії і придбати путівку.

Також в міністерстві оприлюднили детальну схему, хто зможе отримати грошову допомогу на придбання путівки.

Термін оздоровлення складає 21 день, відпочинку – 14 календарних днів. Кількість дітей з однієї родини не обмежується.

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