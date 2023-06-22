Программу, в рамках которой будет предоставлена новая денежная помощь, правительство запустило с 1 июня, пишет Politeka.net.
«1 июня правительство запустило программу монетизации услуги детского оздоровления и отдыха по принципу «деньги ходят за ребенком», – напомнили в Минсоцполитики.
Таким образом меняется механизм и система предоставления услуги по оздоровлению и отдыху детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке.
«Отныне государство будет выплачивать родителям средства, на которые смогут самостоятельно приобрести путевку для ребенка в лагерь оздоровления и отдыха», - подчеркнули в Министерстве.
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Чтобы получить денежную помощь, родителям (или лицам, его/ее заменяющим) необходимо открыть специальную карточку в «ПриватБанк».
Именно на нее будет зачислено 14 165 грн на каждого ребенка.
Далее следует выбрать лагерь в карпатском регионе из перечня заведений высшей категории и приобрести путевку.
Также в министерстве обнародовали подробную схему, кто сможет получить денежную помощь на приобретение путевки.
Срок оздоровления составляет 21 день, отдыха – 14 календарных дней. Число детей с одной семьи не ограничивается.
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Также сообщалось о начале выплаты еще одной денежной помощи.
Кроме того, Politeka.net писала, что популярные продукты сменят ценники.