Рассчитывать на денежную помощь могут тысячи украинцев.

Программу, в рамках которой будет предоставлена ​​новая денежная помощь, правительство запустило с 1 июня, пишет Politeka.net.

«1 июня правительство запустило программу монетизации услуги детского оздоровления и отдыха по принципу «деньги ходят за ребенком», – напомнили в Минсоцполитики.

Таким образом меняется механизм и система предоставления услуги по оздоровлению и отдыху детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке.

«Отныне государство будет выплачивать родителям средства, на которые смогут самостоятельно приобрести путевку для ребенка в лагерь оздоровления и отдыха», - подчеркнули в Министерстве.

Чтобы получить денежную помощь, родителям (или лицам, его/ее заменяющим) необходимо открыть специальную карточку в «ПриватБанк».

Именно на нее будет зачислено 14 165 грн на каждого ребенка.

Далее следует выбрать лагерь в карпатском регионе из перечня заведений высшей категории и приобрести путевку.

Также в министерстве обнародовали подробную схему, кто сможет получить денежную помощь на приобретение путевки.

Срок оздоровления составляет 21 день, отдыха – 14 календарных дней. Число детей с одной семьи не ограничивается.

Последние новости Украины:

Украинцам также выплатят денежную помощь после подрыва Каховской ГЭС – кто получит деньги.

Также сообщалось о начале выплаты еще одной денежной помощи.

Кроме того, Politeka.net писала, что популярные продукты сменят ценники.