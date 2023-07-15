Общая сумма денежной помощи для украинцев составляет 41 тысяч гривен, но вся сумма выплачивается не сразу.

Все внутренне перемещенные лица Украины имеют право на получение различных видов помощи, включая денежную, гуманитарную и правовую поддержку. Это правило также распространяется на детей, имеющих статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Даже если ребенок родился после получения родителем или опекуном статуса ВПЛ, он также имеет право на денежную помощь.

Министерство социальной политики рассказало об этом на своем канале в Телеграмме.

Если в семье, получающей пособие по статусу ВПЛ, родился ребенок после 24 февраля 2022 года, денежная помощь на такого ребенка назначается автоматически.

Даже если ребенок родился после указанной даты, но до вступления этого постановления в силу, он все равно имеет право на денежную помощь с даты обращения с автоматическим продлением с 1 августа 2023 года.

Для оформления этой денежной помощи требуется справка о статусе внутренне перемещенного лица. Если такая справка уже у родителей, они имеют право получить аналогичную справку для своего новорожденного ребенка. Основываясь на этой справке, можно подать заявление о выплате пособия на проживание для ребенка.

Общая сумма денежной помощи для украинских семей составляет 41280 гривен. Однако эта сумма выплачивается поэтапно: единовременно денежная помощь после рождения выплачивается 10320 гривен, а затем в течение 36 месяцев ежемесячно выплачивается по 860 гривен.

Женщинам, самостоятельно воспитывающим и обеспечивающим своих детей, выплачивается денежная помощь в следующие суммы:

Для детей до шести лет – 2 272 гривен.

Для детей от 6 до 18 лет – 2 833 гривен.

Для детей от 18 до 23 лет (в случае продолжения обучения) – 2 684 гривен.

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