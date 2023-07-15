Французская гуманитарная организация ACTED предоставит денежную помощь украинскому населению. Это означает, что один гражданин сможет получить денежную помощь в размере 6600 гривен. Однако не все украинцы имеют право на такую ​​помощь.

Денежная помощь от ACTED будет доступна внутриперемещенным лицам. Однако возможность подать заявку на получение денежной помощи будут иметь только жители восьми областей Украины. Это включает в себя жителей Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областей.

Денежная помощь в первую очередь будет предоставлена ​​следующим категориям лиц: одиноким родителям, самостоятельно воспитывающим детей; людям в возрасте 60 лет и старше; семьям, имеющим лиц с инвалидностью, нуждающимся в уходе; многодетным семьям или семьям с детьми до одного года; беременным женщинам и кормящим грудью; тем, у кого жилье полностью или частично разрушено из-за военных действий.

Для получения денежной помощи необходимо подать заявку на регистрацию, позвонив по телефону 0 800 33 69 36. Важно обратить внимание, что можно звонить только в течение рабочих часов, с 9:00 до 16:00 в рабочие дни.

Денежная помощь будет оформлена, если вы соберете все необходимые документы. Так, для получения выплаты необходимо иметь паспорт, идентификационный код, свидетельства о рождении детей и банковские реквизиты (IBAN).

Источник: Novy.tv

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