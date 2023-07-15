Французская гуманитарная организация ACTED предоставит денежную помощь украинскому населению. Это означает, что один гражданин сможет получить денежную помощь в размере 6600 гривен. Однако не все украинцы имеют право на такую помощь.
Денежная помощь от ACTED будет доступна внутриперемещенным лицам. Однако возможность подать заявку на получение денежной помощи будут иметь только жители восьми областей Украины. Это включает в себя жителей Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областей.
Денежная помощь в первую очередь будет предоставлена следующим категориям лиц: одиноким родителям, самостоятельно воспитывающим детей; людям в возрасте 60 лет и старше; семьям, имеющим лиц с инвалидностью, нуждающимся в уходе; многодетным семьям или семьям с детьми до одного года; беременным женщинам и кормящим грудью; тем, у кого жилье полностью или частично разрушено из-за военных действий.
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Для получения денежной помощи необходимо подать заявку на регистрацию, позвонив по телефону 0 800 33 69 36. Важно обратить внимание, что можно звонить только в течение рабочих часов, с 9:00 до 16:00 в рабочие дни.
Денежная помощь будет оформлена, если вы соберете все необходимые документы. Так, для получения выплаты необходимо иметь паспорт, идентификационный код, свидетельства о рождении детей и банковские реквизиты (IBAN).
Источник: Novy.tv
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