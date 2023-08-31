Церковне свято 31 серпня, сьогодні віруючі вшановують пам'ять мучеників Флора та Лавра.

31 серпня православна церква вшановує пам'ять мучеників Флора та Лавра.

Свято також має такі назви як «Фролів день», «Кінське свято», «Флор і Лавр» та «Конярство».

Здавна вірили, що 31 серпня важливо приділяти увагу коням, сьогодні їх ретельно мили, чистили, годували свіжим вівсом, також гриви вплітали кольорові стрічки.

Залучати коней до роботи сьогодні 31 серпня категорично заборонено.

У день пам'яті мучеників Флора та Лавра заборонялося працювати на конях та проводити стрибки.

Коней сьогодні також святили святою водою, щоб вони не хворіли і без проблем та хвороб пережили зиму.

Після свята Флора та Лавра починається похолодання та перші заморозки.

Сьогодні вже можна спостерігати прохолодну погоду, вітри, осідають осінні тумани.

На свято Флора та Лавра не можна спалювати траву, а також сіяти чи садити рослини, бо погано зростатимуть.

31 серпня заборонено лаятись, позичати гроші, працювати з кіньми та запрягати їх.

Сьогодні заборонено позичати, бо потім весь рік людина ходитиме у боржниках.

Не можна працювати та скакати на конях.

Сьогодні прийнято стежити за погодою, якщо зоря багряно-червона – до вітряної погоди, якщо помітили, що кінь неспокійно веде себе та б'є копитом – до негоди.

Джерело: unian.net.

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