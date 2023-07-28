Переносятся также даты Дня защитников и защитниц Украины с 14 октября на 1 октября и Дня Украинской государственности с 28 июля на 15 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об изменениях празднования ряда праздников.

Рождество в Украине отныне будут праздновать 25 декабря. 7 января исключили из перечня праздничных и выходных дней.

Напомним, что 14 июля Верховная Рада проголосовала за перенос празднования Рождества в Украине.

Депутаты отмечали, что День Украинской государственности отпразднуют еще 28 июля в этом году, а уже в следующем будет 15 июля. День защитников и защитниц – с 1 октября.

К слову, в «Укрэнерго» рассказали, чего ждать украинцам в ближайший месяц.

Последний месяц лета действительно будет непростым для энергосистемы.

«Особенно тяжелыми будут ближайшие неделю-две», - подчеркнул руководитель «Укрэнерго».

Дело в том, что дефицит электроэнергии может образоваться из-за дальнейшего выведения в ремонт некоторых энергоблоков.

Однако отключение света потребителям не прогнозируется, в «Укрэнерго» рассчитывают на преодоление трудностей посредством импорта электроэнергии из Европы.

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Также сообщалось о печальной новости от "Укрэнерго".

Кроме того, Politeka.net писала о срочном заявлении "Укрэнерго", ситуация ухудшилась.