Переносятся также даты Дня защитников и защитниц Украины с 14 октября на 1 октября и Дня Украинской государственности с 28 июля на 15 июля.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об изменениях празднования ряда праздников.
Рождество в Украине отныне будут праздновать 25 декабря. 7 января исключили из перечня праздничных и выходных дней.
Напомним, что 14 июля Верховная Рада проголосовала за перенос празднования Рождества в Украине.
Депутаты отмечали, что День Украинской государственности отпразднуют еще 28 июля в этом году, а уже в следующем будет 15 июля. День защитников и защитниц – с 1 октября.
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К слову, в «Укрэнерго» рассказали, чего ждать украинцам в ближайший месяц.
Последний месяц лета действительно будет непростым для энергосистемы.
«Особенно тяжелыми будут ближайшие неделю-две», - подчеркнул руководитель «Укрэнерго».
Дело в том, что дефицит электроэнергии может образоваться из-за дальнейшего выведения в ремонт некоторых энергоблоков.
Однако отключение света потребителям не прогнозируется, в «Укрэнерго» рассчитывают на преодоление трудностей посредством импорта электроэнергии из Европы.
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Надвигаются новые блэкауты, к чему готовиться украинцам.
Также сообщалось о печальной новости от "Укрэнерго".
Кроме того, Politeka.net писала о срочном заявлении "Укрэнерго", ситуация ухудшилась.