Об этом, как пишет Politeka.net, срочно сообщили в КМВА.

«По Киеву отключены 100 тыс. потребителей. Причина и сроки ликвидации аварийной ситуации уточняются», - говорится в сообщении.

Также стало известно, что в Бучанском районе также проходят экстренные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго.

Отключения применяются из-за системной аварии в энергосистеме.

Електроенергію у Києві обіцяють відновити приблизно до 14:00.

Ранее стали известны последствия вчерашнего ливня, накрывшего украинскую столицу. Локальные подтопления зафиксированы практически во всех районах Киева. В частности, подтопления подверглись паркинги, подземные переходы, подвальные и полуподвальные помещения, дороги, тротуары, зеленые зоны.

"По информации гидрослужбы "Киевавтодор", основной причиной подтоплений в столице является несостоятельность системы дождевой канализации справиться с мгновенным обилием осадков", - заверили в КМВА.

Добавим, что в Киеве из-за аномального ливня элитные авто затопило прямо в подземных паркингах. Соответствующие кадры появились в Сети.

Стоимость утонувших авто в сумме уже достигла отметки более 30 миллионов гривен.)

Напомним, что в "Укрэнерго" обнаружили предателя.