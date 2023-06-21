Об этом, как пишет Politeka.net, срочно сообщили в КМВА.
«По Киеву отключены 100 тыс. потребителей. Причина и сроки ликвидации аварийной ситуации уточняются», - говорится в сообщении.
Также стало известно, что в Бучанском районе также проходят экстренные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго.
Отключения применяются из-за системной аварии в энергосистеме.
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Ранее стали известны последствия вчерашнего ливня, накрывшего украинскую столицу. Локальные подтопления зафиксированы практически во всех районах Киева. В частности, подтопления подверглись паркинги, подземные переходы, подвальные и полуподвальные помещения, дороги, тротуары, зеленые зоны.
"По информации гидрослужбы "Киевавтодор", основной причиной подтоплений в столице является несостоятельность системы дождевой канализации справиться с мгновенным обилием осадков", - заверили в КМВА.
Добавим, что в Киеве из-за аномального ливня элитные авто затопило прямо в подземных паркингах. Соответствующие кадры появились в Сети.
Стоимость утонувших авто в сумме уже достигла отметки более 30 миллионов гривен.)
Напомним, что в "Укрэнерго" обнаружили предателя.