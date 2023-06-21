Як повідомляє Politeka.net з посиланням на СБУ, зрадник збирав інформацію про місця розташування ключових електропідстанцій на території Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької та Луганської областей.
Крім цього, чоловік повідомляв окупантам про орієнтовну напругу енергооб’єктів, а також рівень їх пошкоджень після ворожих обстрілів.
Ці данні росіянам необхідні були для підготовки нових та проведення повторних повітряних ударів по електричних підстанціях для повного знеструмлення 5 областей України.
Зловмисника затримали у Харкові, де він виконував розвідувальне завдання на користь фсб.
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«За даними слідства, ворожим поплічником виявився посадовець регіонального підрозділу компанії Укренерго, який очолював групу з оптимізації та розрахунку втрат електричної енергії», - розповіли в СБУ.
Російська спецслужба завербувала його ще задовго до початку повномасштабного вторгнення. Після 24 лютого він отримав завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.
Для комунікації агент і його керівники використовували закриті канали електронного зв’язку. Дані зрадник передавав окупантам через «зв’язкового», який перебував у тимчасово окупованій Горлівці.
Зараз він знаходиться під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.
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