Агент разоблачен во время многоэтапной спецоперации в разных регионах Украины.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на СБУ, предатель собирал информацию о местоположениях ключевых электроподстанций на территории Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой и Луганской областей.

Кроме этого, мужчина сообщал оккупантам об ориентировочном напряжении энергообъектов, а также уровне их повреждений после вражеских обстрелов.

Эти данные россиянам необходимы были для подготовки новых и проведения повторных воздушных ударов по электрическим подстанциям для полного обесточивания 5 областей Украины.

Злоумышленника задержали в Харькове, где он выполнял разведывательную задачу в пользу ФСБ.

«По данным следствия, вражеским приспешником оказался чиновник регионального подразделения компании Укрэнерго, возглавлявший группу по оптимизации и расчету потерь электрической энергии», - рассказали в СБУ.

Российская спецслужба завербовала его еще задолго до начала полномасштабного вторжения. После 24 февраля он получил задачу проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Для коммуникации агент и его руководители использовали закрытые каналы электронной связи. Данные предатель передавал оккупантам через «связный», который находился во временно оккупированной Горловке.

Сейчас он находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

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