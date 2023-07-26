Эксперты предупреждают, что будет очень сложно, пишет Politeka.net.

Ведь изувеченную российскими атаками энергосистему невозможно так быстро восстановить.

«Я бы советовал всем украинцам готовиться к тому, что следующая зима будет очень сложной. Такой же сложной, может, и более сложной, чем прошлая. Мы не можем предположить, что будет происходить, прочность энергосистемы значительно меньше, чем год назад. У нас очень много разбитого оборудования, которое за один год не восстанавливают, его производить год», - подчеркнул директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире телемарафона.

Электричество, свет, блекаут, Укрэнерго

Соответственно, подчеркивает эксперт, это оборудование не будет в системе. После очередных ударов энергетики не смогут, условно говоря, разобрать один неработающий блок или два разбитых, чтобы собрать один работающий. Ведь этих условных блоков уже нет.

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«Поэтому зима будет очень сложной», - предупреждает Харченко.

Директор Центра исследований энергетики рекомендует украинцам приготовить и свою технику.

«Если у вас есть генератор, смажьте его, купите запас топлива, приготовьтесь, обслуживайте свою технику. Так же пауэрбанки, так же другие инструменты, которые украинцы запомнили с прошлой зимы, каким образом смягчить себе ситуацию во время сложных времен и возможных отключений», - пояснил эксперт.

электроэнергия, генератор

По официальным данным, Национальная компания «Укрэнерго» выполнила около 60% запланированных работ по восстановлению сетей. С начала года отремонтировано 14,5 тыс. км воздушных линий, ряд подстанций и электрооборудования. Одновременно ведутся работы по подготовке к зиме и теплоэнергетике.

Но эксперты отмечают, что эти цифры не означают, что энергосистема будет восстановлена ​​хотя бы в том виде, как она была до начала атак в октябре прошлого года.

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Кроме того, Politeka.net писала о печальной новости, которую сообщили в "Укрэнерго".