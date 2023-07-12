В «Укренерго» повідомили про стан енергосистеми та чи прогнозується обмеження електропостачання.

Так, в «Укренерго» зазначили, що після помірної температури на вихідних і у понеділок спека знову сприяє зростанню споживання.

«Вечірній максимум споживання вчора в 21:00 був дещо вище, ніж у вечір понеділка», - повідомили в «Укренерго».

Також українцям в «Укренерго» пояснили, що диспетчерський центр «Укренерго» не бачить споживання кожного окремого споживача, але загальний графік споживання по країні вказує на недостатність заходів з економії електроенергії.

Зі зростанням спеки зростає і навантаження на енергосистему, наголосили в «Укренерго».

В «Укренерго» також звернулись до українців приділяти більше уваги заходам з економії електроенергії.

Так, кожного дня з 16:00 до 23:00 українців просять охолоджувати приміщення, виставляючи температуру кондиціонерів не нижче 23˚С; вимикати потужні електроприлади або користуватися ними по черзі; переносити користування електроприладами на ранкові, денні або нічні години доби; вимикати світло, якщо виходите з приміщення.

В «Укренерго» також запевнили, що на сьогодні обмежень електропостачання не прогнозується.

«Але наголошуємо на необхідності зменшити споживання електричної енергії у вечірні години для зниження навантаження на енергосистему та полегшення її балансування», - йдеться у зверненні «Укренерго» до споживачів.

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