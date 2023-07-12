В «Укрэнерго» сообщили о состоянии энергосистемы и прогнозируется ли ограничение электроснабжения.

Так, в «Укрэнерго» отметили, что после умеренной температуры в выходные и в понедельник жара снова способствует росту потребления.

«Вечерний максимум потребления вчера в 21:00 был несколько выше, чем в понедельник вечером», - сообщили в «Укрэнерго».

Также украинцам в "Укрэнерго" объяснили, что диспетчерский центр "Укрэнерго" не видит потребления каждого отдельного потребителя, но общий график потребления по стране указывает на недостаточность мер по экономии электроэнергии.

С ростом жары растет и погрузка на энергосистему, подчеркнули в «Укрэнерго».

В «Укрэнерго» также обратились к украинцам уделять больше внимания мерам по экономии электроэнергии.

Так каждый день с 16:00 до 23:00 украинцев просят охлаждать помещение, выставляя температуру кондиционеров не ниже 23˚С; выключать мощные электроприборы или пользоваться ими поочередно; переносить пользование электроприборами на утренние, дневные или ночные часы суток; выключать свет, если выходите из помещения.

В «Укрэнерго» также заверили, что на сегодняшний день ограничений электроснабжения не прогнозируется.

«Но настаиваем на необходимости снизить потребление электрической энергии в вечерние часы для снижения нагрузки на энергосистему и облегчения ее балансировки», - говорится в обращении «Укрэнерго» к потребителям.

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