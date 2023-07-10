«Нафтогаз України» повідомив українцям новину, яка стосується показань лічильників, пише Politeka.net.
Так, згідно з повідомленням, показання лічильника "Нафтогаз" вже отримав від майже мільйона українців.
«Дякуємо, що своєчасно передаєте показання вашого лічильника! Данні про споживання газу за червень нам передали 800 тисяч споживачів!», - йдеться у повідомленні «Нафтогаз України».
Також у «Нафтогаз України» повідомили, який спосіб передавати показання обирає більшість клієнтів.
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Так, 350 тисяч скористались особистим кабінетом та новою опцією на сайті; 330 тисяч передали обсяги спожитого газу через чатбот; 120 тисяч – використали SMS-повідомлення і кол-центр.
«Нагадаємо, сервіси обліку показань лічильника газу ГК «Нафтогаз України» надаються клієнтам АТ «Київоблгаз», АТ «Житомиргаз», АТ «Донецькоблгаз», АТ«Львівгаз», АТ «Криворіжгаз», АТ «Харьківгаз», АТ «Харківміськгаз», Дніпровська філія «Газмережі»» та Кропивницька філія «Газмережі»», - нагадали у «Нафтогаз Україна».
У «Нафтогаз Україна» також відреагували на чергову скаргу щодо некоректних показників.
«Підкажіть що за нарахування вже появились за червень на my.gas.ua? Щось вони зовсім не відповідають тим показникам що були подані.
А якщо переглянути на 104.ua то там є споживання за червень автоматично розраховані»,
«Теж саме і в мене появилось, та і не тільки в мене всього поданих 133 кубів, а в системі лише 2 куб показує, оператор каже почекати до 12 числа, ну почекаєм, якщо так і дальше буде, то буде кидалово зі сторони нафтогазу з показами», - скаржаться клієнти на сторінці «Нафтогаз України» у Facebook.
Представники компанії «Нафтогаз України» пообіцяли з цими проблемами споживачів розбіратись.
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Клієнтка "Нафтогазу" поскаржилась на погрози.
Також повідомлялось, що "Нафтогаз України" попередив, через що можуть виникнути складнощі з передачею показань.