«Нафтогаз України» повідомив українцям новину, яка стосується показань лічильників, пише Politeka.net.

Так, згідно з повідомленням, показання лічильника "Нафтогаз" вже отримав від майже мільйона українців.

«Дякуємо, що своєчасно передаєте показання вашого лічильника! Данні про споживання газу за червень нам передали 800 тисяч споживачів!», - йдеться у повідомленні «Нафтогаз України».

Також у «Нафтогаз України» повідомили, який спосіб передавати показання обирає більшість клієнтів.

Так, 350 тисяч скористались особистим кабінетом та новою опцією на сайті; 330 тисяч передали обсяги спожитого газу через чатбот; 120 тисяч – використали SMS-повідомлення і кол-центр.

«Нагадаємо, сервіси обліку показань лічильника газу ГК «Нафтогаз України» надаються клієнтам АТ «Київоблгаз», АТ «Житомиргаз», АТ «Донецькоблгаз», АТ«Львівгаз», АТ «Криворіжгаз», АТ «Харьківгаз», АТ «Харківміськгаз», Дніпровська філія «Газмережі»» та Кропивницька філія «Газмережі»», - нагадали у «Нафтогаз Україна».

У «Нафтогаз Україна» також відреагували на чергову скаргу щодо некоректних показників.

«Підкажіть що за нарахування вже появились за червень на my.gas.ua? Щось вони зовсім не відповідають тим показникам що були подані.

А якщо переглянути на 104.ua то там є споживання за червень автоматично розраховані»,

«Теж саме і в мене появилось, та і не тільки в мене всього поданих 133 кубів, а в системі лише 2 куб показує, оператор каже почекати до 12 числа, ну почекаєм, якщо так і дальше буде, то буде кидалово зі сторони нафтогазу з показами», - скаржаться клієнти на сторінці «Нафтогаз України» у Facebook.

Представники компанії «Нафтогаз України» пообіцяли з цими проблемами споживачів розбіратись.

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Також повідомлялось, що "Нафтогаз України" попередив, через що можуть виникнути складнощі з передачею показань.

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