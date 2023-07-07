Як відомо, для коректного нарахувань у платіжках дані про показання лічильників необхідно передавати до 5 числа включно, пише Politeka.net.
Але клієнти «Нафтогаз України» нерідко скаржаться на те, що зробити це вчасно вдається не завжди. Мовляв, не дозвонишся.
«Рекомендуємо здійснити спробу пізніше, адже з 1-го по-5-те лінії операторів ГРМ можуть отримувати велике навантаження, можливо саме за цією причиною виникають складнощі передачі показань лічильника», - попередили у «Нафтогазі».
У «Нафтогазі» також підкресили, що якщо людина є клієнтом АТ «Київоблгаз», АТ «Житомиргаз», АТ«Львівгаз», АТ «Криворіжгаз», АТ «Харківгаз», АТ «Харківміськгаз», АТ "Донецькоблгаз", Дніпровської та Кропивницької філій ГАЗМЕРЕЖІ, то передати показання лічильника також можна іншими способами.
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В особистому кабінеті на сайті gas.ua, в чат-боті GASUA у вайбер, телеграм та месенджер Фейсбук; За допомогою голосового меню зателефонувавши до контакт-центру за номерами нашої гарячої лінії та обрати кнопку 2.
Також показання лічильника можна передати за допомогою SMS-повідомлення на номер 4647.
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