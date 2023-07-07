«Нафтогаз України» пояснив, через що можуть виникнути складнощі у передачі показань лічильників.

Як відомо, для коректного нарахувань у платіжках дані про показання лічильників необхідно передавати до 5 числа включно, пише Politeka.net.

Але клієнти «Нафтогаз України» нерідко скаржаться на те, що зробити це вчасно вдається не завжди. Мовляв, не дозвонишся.

«Рекомендуємо здійснити спробу пізніше, адже з 1-го по-5-те лінії операторів ГРМ можуть отримувати велике навантаження, можливо саме за цією причиною виникають складнощі передачі показань лічильника», - попередили у «Нафтогазі».

У «Нафтогазі» також підкресили, що якщо людина є клієнтом АТ «Київоблгаз», АТ «Житомиргаз», АТ«Львівгаз», АТ «Криворіжгаз», АТ «Харківгаз», АТ «Харківміськгаз», АТ "Донецькоблгаз", Дніпровської та Кропивницької філій ГАЗМЕРЕЖІ, то передати показання лічильника також можна іншими способами.

В особистому кабінеті на сайті gas.ua, в чат-боті GASUA у вайбер, телеграм та месенджер Фейсбук; За допомогою голосового меню зателефонувавши до контакт-центру за номерами нашої гарячої лінії та обрати кнопку 2.

Також показання лічильника можна передати за допомогою SMS-повідомлення на номер 4647.

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