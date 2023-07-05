У «Нафтогазі» вирішили пояснити, звідки в платіжках за газ цифри «з повітря» і як цього уникнути, пише Politeka.net.
«Передача показань лічильника із запізненням чи їх не надання взагалі — одна з основних причин некоректних нарахувань у платіжках», - пояснили в «Нафтогазі».
Також у «Нафтогазі» підкреслили, що у випадку неотримання даних до 5 числа включно облгаз самостійно вказує обсяг споживання газу (на рівні вашого середнього споживання). Через це й бувають непорозуміння.
«Передавайте показання лічильника вчасно та бережіть власні час та нерви.
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Поки триває обліковий період, передавайте показання лічильника, користуючись сервісами ГК «Нафтогаз України» або своїм операторам ГРМ (міськ- або облгаз)», - закликали у «Нафтогазі».
Також українцям нагадали, що якщо ви клієнти АТ «Київоблгаз», АТ «Житомиргаз», АТ«Львівгаз», АТ «Криворіжгаз», АТ «Харківгаз», АТ «Харківміськгаз», АТ "Донецькоблгаз", Дніпровської та Кропивницької філій ГАЗМЕРЕЖІ, фіксуйте свої дані через SMS – повідомлення на номер 4647.
У свою чергу користувачі соцмереж розповіли про свої негативні випадки:
«В травні передали вчасно, з фото. Але нарахували нам на 12 кубів більше? То який в цьому сенс? Або Нафтогаз щось накрутив, або облгаз не правильно передали показники»,
«Знати б ще, чому з 23 року доставка газу йде більше куб ніж в середньому споживання взагалі. На декілька кубів більше! Ми стільки не випалюємо і не випалювали ніколи. Зайві 3-4 куби щомісяця. В платіжці відображається фактичне споживання газу і поруч йде доставка на 3-4 куб більше»,
«Ні, це не збій, а свідома фальсифікація. Вони долучили до обсягів споживання природного газу за жовтень 2021 року (це перший місяць нового газового року) дані за серпень і вересень 2021 року (це вже минулий газовий рік), а там показали нульове споживання. Попри те, що в особистому кабінеті зафіксовані правильні показання, які я передаю своєчасно і регулярно 1-го числа кожного місяця».
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