Чи дійсно треба готуватись до скасування готівкових грошей.

У Верховній Раді сказали своє слово щодо скасування готівки, пише Politeka.net.

Так, за словами народного депутата Ярослава Железняка, він отримав дуже багато запитань з приводу можливої заборони готівки.

«Ніхто готівку забороняти не дасть. Цього не буде від слова взагалі. Чому? 1) тому що це дурниця. 2) тому що це повна дурниця. 3) тому що ніякої боротьбі з корупцією на 95, 195, 1095% не допоможе, так як пункт 1-2», - запевнив Железняк.

За інформацією нардепа, така ж думка у відповідальних осіб з НБУ, Уряду, Мінфіну.

«Що стосується рівня використання безготівкових грошей, то в Україні він кожен рік збільшується», - зазначив Железеяк.

Нардеп також підкреслив, що в боротьбі з корупцією стане у нагоді зупинка схем на енергетичних підприємствах.

«Там вони, до речі, у безготівковій формі», - запевнив парламентарій.

Нагадаємо, в Україні з'явилася ідея повної заборони готівки в межах боротьби з корупцією. Про такі плани говорив заступник голови Офісу президента України Ростислав Шурма на конференції Ukraine Recovery Conference у Лондоні.

Зоакрема, він зазначав, що завдяки забороні готівки скоротиться рівень тіньової економіки і кількість хабарів.

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