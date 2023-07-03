Действительно ли нужно готовиться к отмене наличных денег.

В Верховной Раде сказали свое слово об отмене наличных денег, пишет Politeka.net.

Так, по словам народного депутата Ярослава Железняка, он получил очень много вопросов по поводу возможного запрета наличных денег.

«Никто наличные деньги запрещать не даст. Этого не будет вообще от слова вообще. Почему? 1) потому что это ерунда. 2) потому что это полная ерунда. 3) потому что никакой борьбе с коррупцией на 95, 195, 1095% не поможет, так как пункт 1-2», – заверил Железняк.

По информации нардепа, такое же мнение у ответственных лиц из НБУ, Правительства, Минфина.

"Что касается уровня использования безналичных денег, то в Украине он каждый год увеличивается", - отметил Железеяк.

Нардеп также подчеркнул, что в борьбе с коррупцией пригодится остановка схем на энергетических предприятиях.

"Там они, кстати, в безналичной форме", - заверил парламентарий.

Напомним, в Украине появилась идея полного запрета наличных денег в рамках борьбы с коррупцией. О таких планах говорил заместитель главы офиса президента Украины Ростислав Шурма на конференции Ukraine Recovery Conference в Лондоне.

В частности, он отмечал, что благодаря запрету наличных денег сократится уровень теневой экономики и количество взяток.

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