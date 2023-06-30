На сторінці в Facebook «Нафтогаз України» оголосив про підвищення рівня обслуговування.

«Відтепер передавати показники лічильника можна за допомогою SMS-повідомлення на номер 4647», - йдеться у повідомленні «Нафтогаза».

«Нафтогаз» закликав українців не гаяти свій часі і користуватись зручними онлайн сервісами ГК «Нафтогаз України».

«Сервіс доступний для АТ «Криворіжгаз», АТ «Харківгаз», АТ «Харківміськгаз», Дніпровської та Кропивницької філій ГАЗМЕРЕЖІ», - уточнили в «Нафтогазі».

У свою чергу українці захвилювалися, що має бути підтверждення, що повідомлення надійшло до адресата, адже доведеться слухати «а ми не отримали».

«Підтвердження про прийняття показників до обробки прийде у відповідь на Ваше смс із показниками у визначеному форматі», - заспокоїли українців у «Нафтогазі».

Також у «Нафтогазі» ще раз підкреслили, що сервіс доступний для передачі показників за допомогою SMS-повідомлення на номер 4647, для АТ «Криворіжгаз», АТ «Харківгаз», АТ «Харківміськгаз», а також Кропивницької та Дніпровської філій ГАЗМЕРЕЖІ.

«Передані показники лічильника передаються одразу до Вашого оператора ГРМ та після цього він формує об'єм спожитого газу, який передає на платформу оператора ГТС. ГК «Нафтогаз України» подає запит щодо об’ємів по до Оператора ГТС, який надає дані по надісланому запиту та після цього формує рахунок за спожитий газ», - повідомили у «Нафтогазі».

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