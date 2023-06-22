ПриватБанк повідомив про оновлені вимоги Національного банку України з приводу валютно-обмінних операцій.

У ПриватБанку зазначили, які тепер банкноти придатні для операцій купівлі та продажу за чинними нормами та правилами.

Це банконти без ознак підробки, без значного пошкодження, банкноти всіх років випуску, банкноти будь-якого номіналу.

У Приватбанку також нагадали, що Нацбанк ухвалив зміни до нормативно-правової бази, скасувавши перелік ознак незначного зношення банкнот.

«Це означає, що тепер з усіма без винятку банкнотами іноземної валюти, крім значно зношених чи пошкоджених, мають здійснюватися валютно-обмінні операції», - підкреслили в ПриватБанку.

Отже, всі бнакноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, приймаються до обміну.

«Також ПриватБанк поновив операції з готівковою іноземною валютою через мережу терміналів самообслуговування, включаючи послугу поповнення карток, депозитних рахунків та купівлі валют», - додали в ПриватБанку.

Нагадаємо, банки та обмінні пункти в Україні спочатку підняли комісію при прийомі не лише старих та сильно пошкоджених купюр іноземних валют, а й тих, що мають дрібні дефекти. Потім відмовилися від їхнього прийому практично повністю.

Але, як оголосили в НБУ, відтепер банкам та небанківським установам заборонено відмовляти клієнтам у обміні іноземної валюти, яка повністю відповідає зразкам та описам іноземних центробанків, та справжність якої підтверджена.

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