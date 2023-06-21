Нацбанк відреагував на скандал навколо обміну готівкової валюти в Україні. Нагадаємо, банки та обмінні пункти в Україні спочатку підняли комісію при прийомі не лише старих та сильно пошкоджених купюр іноземних валют, а й тих, що мають дрібні дефекти. Потім відмовилися від їхнього прийому практично повністю.

Тож Нацбанк оголосив три ключових рышення, якы стосуються обміну зношених та «старих» банкнот іноземної валюти.

Як підкреслилив НБУ, ухвалено зміни до нормативно-правої бази, якими скасовано перелік ознак незначного зношення банкнот.

«З усіма без винятку банкнотами іноземної валюти, крім значно зношених чи пошкоджених, мають здійснюватися валютно-обмінні операції. Всі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну. Це виключає вплив "людського фактору" на визначення ступеня зношеності банкноти», - зазначили в Нацбанку.

Отже, банкам та небанківським установам заборонено відмовляти клієнтам у обміні іноземної валюти, яка повністю відповідає зразкам та описам іноземних центробанків, та справжність якої підтверджена.

«З банкнотами, які мають ознаки значного зношення, мають здійснюватися операції інкасо. Банки та небанківські установи, які проводять такі операції, повинні обов’язково розмістити в касі в доступному для клієнтів місці чіткий перелік ознак значного зношення банкнот, тарифи інкасо», - додали в Нацбанку.

Крім того, банкам та небанківським установам під час обміну валют заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави.

«В разі порушення такі дії розцінюватимуться не лише як недотримання регуляторних вимог НБУ, але і як потенційна ознака шахрайської діяльності», - уточнили в НБУ.

У Нацбанку також запевнили, що у разі порушень вживатимуться належні заходи впливу, включаючи зупинення можливості здійснення окремих видів валютних операцій.

Також передбачаються штрафи: до банків – у розмірі до 400 000 гривень і планується його збільшення за суттєві порушення; до небанківських фінансових установ – у розмірі до 5% від розміру власного капіталу установи.

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