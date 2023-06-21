Нацбанк отреагировал на скандал вокруг обмена наличной валюты в Украине. Напомним, банки и обменные пункты в Украине сначала подняли комиссию при приеме не только старых и сильно поврежденных купюр иностранных валют, но и имеющих мелкие дефекты. Затем отказались от их приема практически полностью.

В итоге Нацбанк объявил три ключевых решения, касающихся обмена изношенных и «старых» банкнот иностранной валюты.

Как подчеркнул НБУ, приняты изменения в нормативно-правую базу, которыми отменен перечень признаков незначительного износа банкнот.

«Со всеми без исключения банкнотами иностранной валюты, кроме значительно изношенных или поврежденных, должны осуществляться валютно-обменные операции. Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься в обмен. Это исключает влияние "человеческого фактора" на определение степени износа банкноты», - отметили в Нацбанке.

Следовательно, банкам и небанковским учреждениям запрещено отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, полностью соответствующей образцам и описаниям иностранных центробанков, и подлинность которой подтверждена.

«С банкнотами, имеющими признаки значительного износа, должны производиться операции инкассо. Банки и небанковские учреждения, проводящие такие операции, должны обязательно разместить в кассе в доступном для клиентов месте четкий перечень признаков значительного износа банкнот, тарифы инкассо», - добавили в Нацбанке.

Кроме того, банкам и небанковским учреждениям при обмене валют запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, являющихся законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства.

"В случае нарушения такие действия будут расцениваться не только как несоблюдение регуляторных требований НБУ, но и как потенциальный признак мошеннической деятельности", - уточнили в НБУ.

В Нацбанке также заверили, что в случае нарушений будут приниматься надлежащие меры влияния, включая остановку возможности осуществления отдельных видов валютных операций.

Также предусматриваются штрафы: к банкам – в размере до 400 000 гривен и планируется его увеличение за существенные нарушения; в небанковские финансовые учреждения – в размере до 5% от размера собственного капитала учреждения.

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