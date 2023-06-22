В ПриватБанке отметили, какие банкноты теперь пригодны для операций купли и продажи по действующим нормам и правилам.
Это банконты без признаков подделки, без значительного повреждения, банкноты всех лет выпуска, банкноты любого номинала.
В Приватбанке также напомнили, что Нацбанк принял изменения в нормативно-правовую базу, отменив перечень признаков незначительного износа банкнот.
«Это означает, что теперь со всеми без исключения банкнотами иностранной валюты, кроме значительно изношенных или поврежденных, должны осуществляться валютно-обменные операции», – подчеркнули в ПриватБанке.
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Следовательно, все бнакноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, принимаются в обмен.
"Также ПриватБанк возобновил операции с наличной иностранной валютой через сеть терминалов самообслуживания, включая услугу пополнения карт, депозитных счетов и покупки валют", - добавили в ПриватБанке.
Напомним, банки и обменные пункты в Украине сначала подняли комиссию при приеме не только старых и сильно поврежденных купюр иностранных валют, но и имеющих мелкие дефекты. Затем отказались от их приема практически полностью.
Но, как объявили в НБУ, отныне банкам и небанковским учреждениям запрещено отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, полностью соответствующей образцам и описаниям иностранных центробанков, и подлинность которой подтверждена.
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