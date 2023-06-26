«Нафтогаз України» розповів про можливості, які є в українців, але про які мало хто знає.

Так, «Нафтогаз» повідомив про скарб кожного клієнта – це особовий рахунок.

«Хоча мало хто знає про можливості, які він відкриває. Фактично це ваш персональний номер споживача газу, який допомагає ідентифікувати вас у системі», - пояснили в «Нафтогазі».

Саме з його допомогою, як запевнили в «Нафтогазі», можна дізнатися та оплатити рахунки, завантажити довідку про пільги та субсидії, отримати акт звірки тощо.

Особовий рахунок клієнтів ГК «Нафтогаз України» складається з 9 цифр.

«Ви також маєте окремий особовий рахунок, закріплений за вами вашим облгазом, зокрема, наприклад, ТОВ «Газорозподільні мережі України» (ГАЗМЕРЕЖІ). Цей особовий рахунок складається з 10 цифр, за ним закріплена ваша інформація, що стосується доставки (розподілу) газу.

Знайти необхідний код можна в спільному «конверті» з квитанціями наших компаній або в центрах обслуговування споживачів», - розповіли в «Нафтогазі».

Дізнатися номер особового рахунку ГК «Нафтогаз України» також можна на сайті gas.ua. Для цього необхідно у меню натиснути «Дізнатись номер особового рахунку», ввести ЕІС-код (16 символів) і натиснути «Далі».

«EIC – це персональний газовий номер об'єкта газопостачання, який складається з 16 символів (латинських літер та цифр). Наприклад, 56XM19A205987456. Його можна знайти в особистому кабінеті або в рахунку (квитанції) за розподіл чи постачання газу», - також пояснили в «Нафтогазі» українцям.

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