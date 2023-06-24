"Нафтогаз України" повідомив українцям, чому від паперової платіжки краще відмовитись.

Як розповіли в «Нафтогаз України», оплачувати рахунки можна онлайн. Також в «Нафтогазы» запевнили, що від паперової платіжки за газ вже відмовились понад 1 млн їхніх клієнтів.

У «Нафтогаз» також додали, що отримати онлайн рахунок можна через особистий кабінет my.gas.ua, чатбот GASUA у Viber або Telegram.

Сплатити онлайн можна через особистий кабінет my.gas.ua, чатбот GASUA у Viber та Telegram, сайти та мобільні застосунки банків, платіжні системи (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay.ua).

Нагадаємо, українці часто скаржаться, що отримали платіжку за газ з некоректними даними. У «Нафтогазі» пояснили, як діяти в цьому випадку. Так, у «Нафтогазі» радять звернутись до міськ- чи облгазу та зробити звірку.

«Для вирішення питання вам необхідно звернутись для корегування об'єму до найближчого до Вас центрального офісу або регіональної дільниці Вашого оператора ГРМ. Як тільки, ми отримаємо скореговані дані від облгазу, за особовим рахунком буде проведено перерахунок суми до оплати», - також пояснюють в «Нафтогазі» обуреним клієнтам.

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Також повідомлялось, що "Нафтогазу" обірвали телефони через дивні цифри в платіжках.

Крім того, Politeka.net писала, що клієнтам "Нафтогаз" подарував неочікувані борги.