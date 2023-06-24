Как рассказали в «Нафтогазе Украины», оплачивать счета можно онлайн. Также в "Нафтогазе" заверили, что от бумажной платежки за газ уже отказались более 1 млн их клиентов.

В «Нафтогазе» также добавили, что получить онлайн счет можно через личный кабинет my.gas.ua, чатбот GASUA в Viber или Telegram.

Оплатить онлайн можно через личный кабинет my.gas.ua, чатбот GASUA в Viber и Telegram, сайты и мобильные приложения банков, платежные системы (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay.ua).

Напомним, украинцы часто жалуются, что получили платежку за газ с некорректными данными. В «Нафтогазе» объяснили, как действовать в этом случае. Так, в «Нафтогазе» советуют обратиться к гор- или облгазу и сделать сверку.

«Для решения вопроса вам необходимо обратиться для корректировки объема в ближайший к Вам центральный офис или региональный участок Вашего оператора ГРМ. Как только мы получим скорректированные данные от облгаза, по личному счету будет произведен перерасчет суммы к оплате», - также объясняют в «Нафтогазе» возмущенным клиентам.

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Также сообщалось, что "Нафтогазу" оборвали телефоны из-за странных цифр в платежках.

Кроме того, Politeka.net писала, что клиентам "Нафтогаз" подарил неожиданные долги.