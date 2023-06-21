На офіційній сторінці «Нафтогаз України» в Facebook чоловік повідомив, що в нього є переплата за газ, однак це не завадило газовикам знайти в нього борг.

Тепер чоловік отримає дзвінки з вимогою заплатити майже тисячу гривень.

«Майже за рік викоростано 647квт, сплачено 5155 гривень, а вони як колектори видзвонюють за якийсь борг в 900 гривень. Хоч, як нам сказали, в попередній компанії у нас була переплата більше 1000 гривень. Вони борги передали, а переплату ні», - розповів клієнт про свою проблему.

У «Нафтогазі» на скаргу відреагували, підкресливши, що їм прикро, що сталася така ситуація. Також представники «Нафтогазу» пояснили, що на даний момент механізму щодо автоматичного переведення коштів між компаніями, на жаль, не існує.

«Відповідно для повернення переплати Вам необхідно звернутися з відповідною заявою до компанії, на рахунку якої вона знаходиться», - пояснили в «Нафтогазі».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що клієнти обривають телефони "Нафтогаза" через поширену проблему.

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