На официальной странице «Нафтогаз Украины» в Facebook мужчина сообщил, что у него есть переплата за газ, однако это не помешало газовикам найти у него долг.

Теперь мужчина получит звонки с требованием заплатить около тысячи гривен.

«Почти за год использовано 647квт, уплачено 5155 гривен, а они как коллекторы вызванивают за какой-то долг в 900 гривен. Хотя, как нам сказали, в предыдущей компании у нас была переплата более 1000 гривен. Они долги передали, а переплату нет», – рассказал клиент о своей проблеме.

В «Нафтогазе» на жалобу отреагировали, подчеркнув, что им досадно, что произошла такая ситуация. Также представители «Нафтогаза» объяснили, что на данный момент механизма автоматического перевода средств между компаниями, к сожалению, не существует.

«Соответственно для возврата переплаты Вам необходимо обратиться с соответствующим заявлением в компанию, на счету которой она находится», – объяснили в «Нафтогазе».

Напомним, ранее стало известно, что клиенты обрывают телефоны "Нафтогаза" из-за распространенной проблемы.

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