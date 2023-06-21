На официальной странице «Нафтогаз Украины» в Facebook мужчина сообщил, что у него есть переплата за газ, однако это не помешало газовикам найти у него долг.
Теперь мужчина получит звонки с требованием заплатить около тысячи гривен.
«Почти за год использовано 647квт, уплачено 5155 гривен, а они как коллекторы вызванивают за какой-то долг в 900 гривен. Хотя, как нам сказали, в предыдущей компании у нас была переплата более 1000 гривен. Они долги передали, а переплату нет», – рассказал клиент о своей проблеме.
В «Нафтогазе» на жалобу отреагировали, подчеркнув, что им досадно, что произошла такая ситуация. Также представители «Нафтогаза» объяснили, что на данный момент механизма автоматического перевода средств между компаниями, к сожалению, не существует.
"Танцевали, как украинцы": Данилко показал британский шоу-балет в вышиванках, с которым выходил на сцену Евровидения
"Она не может так…": звезда сериала "Кухня" Кузнецова рассказала, почему дочь Сумской осталась в России
Украина прощается с Героем, который перед смертью совершил подвиг: "Последними его словами были..."
"Теперь наоборот": ситуация в Бахмуте кардинально изменилась даже без контрнаступления
Дороги превращаются в озера, сыплет град и не только: стихия ворвалась в Украину, кадры
«Соответственно для возврата переплаты Вам необходимо обратиться с соответствующим заявлением в компанию, на счету которой она находится», – объяснили в «Нафтогазе».
Напомним, ранее стало известно, что клиенты обрывают телефоны "Нафтогаза" из-за распространенной проблемы.
Последние новости Украины:
Нацбанк после скандала объявил о важных решениях относительно обмена валют.
Также сообщалось, что украинцам насчитывают "фейковые долги".
Кроме того, Politeka.net писала, что Нацбанк предупредил украинцев, что будет с ценами после подрыва Каховской ГЭС.