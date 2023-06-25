Клієнти «Нафтогаз України» нерідко скаржаться на некоректні цифри у свої платіжках, розповідаючи про «домальовані» і «неіснуючі» борги, пише Politeka.net.

Один з таких випадків трапився і з клієнткою, яка вирішила оформити субсидію. Жінка з подивом дізналася, що заборгувала за газ більше тисячі гривень.

«Звідки у мене борги за сплачений газ у розмірі більше ніж 1000 грн., якщо весь час сплачую до 20 числа. На вашому сайті боргів в мене нема, маю всі квитанції.

Звернулась до ПФУ в Києві стосовно субсидій, мені відповіли, що Нафтогаз надав ПФУ дані про оплату, де в мене чомусь борг більше 1000 грн. І це за одну плиту для приготування їжі!», - обурюється жінка на сторінці «Нафтогаз України» у Facebook.

Жінка також запевнила, що у разі необхідності може надати «Нафтогазу» всі оплачені нею квитанції.

У «Нафтогазі» на скарду відреагували, попросивши клієнтку надати номер особового рахунку.

Додамо, у разі некоректних показників у платіжці «Нафтогаз» радить українцям звернутись звернутись до міськ- чи облгазу та зробити звірку.

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Крім того, Politeka.net писала, що "Нафтогазу" обривають телефони через дивні цифри в платіжках.