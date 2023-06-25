Клиенты «Нафтогаз Украины» нередко жалуются на некорректные цифры в своих платежках, рассказывая о «дорисованных» и «несуществующих» долгах, пишет Politeka.net.

Один из таких случаев случился и с клиенткой, решившей оформить субсидию. Женщина с удивлением узнала, что задолжала за газ больше тысячи гривен.

«Откуда у меня долги за уплаченный газ в размере более 1000 грн., если все время плачу до 20 числа. На вашем сайте долгов у меня нет, есть все квитанции.

Обратилась в ПФУ в Киеве по субсидиям, мне ответили, что Нафтогаз предоставил ПФУ данные об оплате, где у меня почему-то долг больше 1000 грн. И это за одну плиту для приготовления пищи!», - возмущается женщина на странице «Нафтогаз Украины» в Facebook.

Женщина также заверила, что в случае необходимости может предоставить "Нафтогазу" все оплаченные ею квитанции.

В «Нафтогазе» на жалобу отреагировали, попросив клиентку предоставить номер лицевого счета.

Добавим, в случае некорректных показателей в платежке «Нафтогаз» советует украинцам обратиться в гор- или облгаз и сделать сверку.

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Также сообщалось, что Приватбанк объявил обновленные правила обмена валют.

Кроме того, Politeka.net писала, что "Нафтогазу" обрывают телефоны из-за странных цифр в платежках.