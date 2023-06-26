Так, «Нафтогаз» сообщил о кладе каждого клиента – это лицевой счет.
«Хотя немногие знают о возможностях, которые он открывает. Фактически, это ваш персональный номер потребителя газа, который помогает идентифицировать вас в системе», - пояснили в «Нафтогазе».
Именно с его помощью, как заверили в «Нафтогазе», можно узнать и оплатить счета, скачать справку о льготах и субсидиях, получить акт сверки.
Личный счет клиентов ГК «Нефтегаз Украины» состоит из 9 цифр.
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«У вас также есть отдельный лицевой счет, закрепленный за вами вашим облгазом, в частности, например, ООО «Газораспределительные сети Украины» (ГАЗСЕТИ). Этот лицевой счет состоит из 10 цифр, за ним закреплена ваша информация, касающаяся доставки (распределения) газа.
Найти необходимый код можно в совместном «конверте» с квитанциями наших компаний или в центрах обслуживания потребителей», – рассказали в «Нафтогазе».
Узнать номер лицевого счета ГК «Нефтогаз Украины» также можно на сайте gas.ua. Для этого необходимо в меню нажать «Узнать номер лицевого счета», ввести ЭИС-код (16 символов) и нажать «Далее».
«EIC – это персональный газовый номер объекта газоснабжения, состоящий из 16 символов (латинских букв и цифр). Например, 56XM19A205987456. Его можно найти в личном кабинете или в счете (квитанции) за распределение или доставку газа», – также объяснили в «Нафтогазе» украинцам.
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