На странице в Facebook "Нафтогаз Украины" объявил о повышении уровня обслуживания.

"Отныне передавать показания счетчика можно с помощью SMS-сообщения на номер 4647", - говорится в сообщении "Нафтогаза".

«Нафтогаз» призвал украинцев не терять свое время и пользоваться удобными онлайн сервисами ГК «Нафтогаз Украины».

"Сервис доступен для АО "Криворожгаз", АО "Харьковгаз", АО "Харьковгоргаз", Днепровского и Кропивницкого филиалов ГАЗСЕТИ", - уточнили в "Нафтогазе".

В свою очередь украинцы взволновались, что должно быть подтверждение, что сообщение долшло до адресата, ведь придется слушать «а мы не получили».

«Подтверждение о принятии показателей к обработке придет в ответ на Ваше смс с показателями в определенном формате», – успокоили украинцев в «Нафтогазе».

Также в «Нафтогазе» еще раз подчеркнули, что сервис доступен для передачи показателей посредством SMS-сообщения на номер 4647, для АО «Криворожгаз», АО «Харьковгаз», АО «Харьковгоргаз», а также Кропивницкого и Днепровского филиалов ГАЗСЕТИ.

«Переданные показатели счетчика передаются сразу Вашему оператору ГРМ и после этого он формирует объем потребленного газа, который передает на платформу оператора ГТС. ГК «Нафтогаз Украины» подает запрос относительно объемов по Оператору ГТС, который предоставляет данные по отправленному запросу и после этого формирует счет за потребленный газ», - сообщили в «Нафтогазе».

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Также сообщалось, что "Нафтогаз" озвучил важную информацию, которую мало кто знает.

Кроме того, Politeka.net писала, что "Нафтогазу" обрывают телефоны из-за странных цифр в платежках.