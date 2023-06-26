Мова йде про грошову допомогу українцям, які постраждали від підтоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС, пише Politeka.net.

Згідно з повідомленням Уряду, одноразову грошову допомогу можуть також отримати постраждалі від підтоплення на тимчасово окупованій Херсонщині.

«У разі переїзду на контрольовану територію», - пояснили в Уряді.

Йдеться про одноразову грошову допомогу у розмірі 5 тис. гривень від Уряду України та 6,6 тис. гривень від Міжнародної організації з міграції.

Допомога передбачена для мешканців, постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС.

«Люди, які евакуюються з лівого берега Херсонщини, також можуть розраховувати на такі виплати. До прикладу, мешканці Олешок, Голої Пристані тощо. Вони, як і всі, хто знаходиться на території, підконтрольній українському Урядові, отримають 5 тис. гривень і 6,6 тис. гривень. Таке право матимуть також ті, хто виїде з тимчасово окупованої території потім. Наразі нам відомо про те, що люди масово почали виїжджати з ТОТ. Вони шукають будь-які шляхи та можливості для цього», - повідомила віце-прем’єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

«Ми їх чекаємо, і вони всі можуть претендувати на таку допомогу», – підкреслила Верещук.

Зазначимо, у Херсонській області після підриву росіянами Каховської ГЕС підтопленими залишаються 19 населених пунктів.

Спостерігається поступове збільшення рівня води у Дніпрі, з початку доби 26 червня він зріс на 2 см і перевищує норму на 4 см.

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Також повідомлялось про виплату грошової допомоги у розмірі понад 14 тисяч гривень.

Крім того, Politeka.net писала, що розмір субсидій можуть змінити.

Нагадаємо також, що "Нафтогазу" висунули жорсткий ультіматум.