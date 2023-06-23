На нову грошову допомогу мають право багато українців, але для її отримання треба знати кілька важливих моментів.

Мова йде про нову грошову допомогу людям, чиє житло зруйновано або пошкоджене внаслідок підриву Каховської ГЕС, пише Politeka.net.

Наразі триває робота комісій з обстеження житла. Вони, як повідомили в Мінінфраструктурі створені у 8 найбільш постраждалих громадах.

У компетенції комісій – обстеження будинків; складання актів; внесення результатів до Реєстру пошкодженого та знищеного майна; розрахунок сум компенсацій мешканцям.

«Власники житла мають особисто допустити комісії для обстеження квартир і будинків та надати правовстановлюючі документи», - пояснюють в Міністерстві.

Українців також попереджають, що якщо документи знищені внаслідок затоплення, їх необхідно відновити. Для цього потрібно звернутися до центрів надання адмінпослуг, щоб отримати інформацію з Реєстру речових прав на нерухоме майно, або до органів місцевої влади.

Грошову допомогу за пошкоджене житло можна буде отримати за допомогою послуги єВідновлення у застосунку Дія.

«Що стосується знищеного майна, то до вступу в дію постійного порядку надання компенсацій працюватиме тимчасова спрощена процедура. Подання заяв відбуватиметься у паперовому вигляді безпосередньо через представників органів місцевого самоврядування, а з 15 липня – також через застосунок Дія», - додають в Міністерстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що кожній постраждалій від підтоплення особі також буде надано одноразову грошову допомогу у розмірі 5 тис. гривень.

Виплати грошової допомоги організовуватимуть Херсонська та Миколаївська ОВА.

Крім того, всім постраждалим буде виплачена додаткова фінансова допомога від Міжнародної організації з міграції ООН.

Вона складатиме 6600 гривень на особу.

Отже, постраждалим через повінь мешканцям Херсонської та Миколаївської областей виплатять по 11 600 гривень.

Нагадаємо, після підтоплення будинки українців, які вціліли, почали руйнуватись.

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Також повідомлялось про початок виплати ще однієї грошової допомоги.

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