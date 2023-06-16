Нову грошову допомогу виплатять українцям після масштабної трагедії, наслідки якої будуть відчуватися роками.

Рішення про виплату грошової допомоги постраждалим від підтоплення схвалено, повідомляє Politeka.net з посиланням на МінРеінтеграції.

Так, уряд виділив Херсонській та Миколаївській обласним військовим адміністраціям 564 млн 875 тис. гривень.

Гроші призначені для допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву рф Каховської ГЕС.

«Кожній постраждалій від підтоплення особі буде надано одноразову грошову допомогу у розмірі 5 тис. гривень», - повідомили в Міністерстві, додаючи, що виплати грошової допомоги організовуватимуть Херсонська та Миколаївська ОВА.

Крім того, всім постраждалим буде виплачена додаткова фінансова допомога від Міжнародної організації з міграції ООН.

Вона складатиме 6600 гривень на особу.

Отже, постраждалим через повінь мешканцям Херсонської та Миколаївської областей виплатять по 11 600 гривень.

Додамо, на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС підтопленими залишаються 13 населених пунктів (1 тис. 528 будинків) на правому березі р. Дніпро та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території.

Рятувальники проводять роботи щодо відкачування води, а також доставляють воду та продукти харчування.

На Миколаївщині підтопленими залишаються 35 будівель, а також городи та господарства у Баштанському районі.

До населених пунктів організовано доставку чистої питної води, предметів першої необхідності. Продовжуються роботи по відкачуванню води із затоплених підвалів та колодязів.

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