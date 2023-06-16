Решение о выплате денежной помощи пострадавшим от подтопления одобрено, сообщает Politeka.net со ссылкой на МинРеинтеграции.
Так, правительство выделило Херсонской и Николаевской областным военным администрациям 564 млн. 875 тыс. гривен.
Деньги предназначены для помощи пострадавшему населению в результате подрыва Россией Каховской ГЭС.
«Каждому пострадавшему от подтопления лицу будет предоставлена единовременная денежная помощь в размере 5 тыс. гривен», - сообщили в Министерстве, добавляя, что выплаты денежной помощи будут организовывать Херсонская и Николаевская ОВА.
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Кроме того, всем пострадавшим будет выплачена дополнительная финансовая помощь Международной организации по миграции ООН.
Она будет составлять 6600 гривен на человека.
Итак, пострадавшим из-за наводнения жителям Херсонской и Николаевской областей выплатят по 11 600 гривен.
Добавим, в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС подтопленными остаются 13 населенных пунктов (1 тыс. 528 домов) на правом берегу г. Днепр и 17 населенных пунктов на временно оккупированной территории.
Спасатели проводят работы по откачке воды, а также доставляют воду и продукты питания.
В Николаевской области подтопленными остаются 35 зданий, а также огороды и хозяйства в Баштанском районе.
В населенные пункты организована доставка чистой питьевой воды, предметов первой необходимости. Продолжаются работы по откачке воды из затопленных подвалов и колодцев.
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Также Politeka.net писала, что еще одну новую денежную помощь уже начали выплачивать.