Новую денежную помощь выплатят украинцам после масштабной трагедии, последствия которой будут ощущаться годами.

Решение о выплате денежной помощи пострадавшим от подтопления одобрено, сообщает Politeka.net со ссылкой на МинРеинтеграции.

Так, правительство выделило Херсонской и Николаевской областным военным администрациям 564 млн. 875 тыс. гривен.

Деньги предназначены для помощи пострадавшему населению в результате подрыва Россией Каховской ГЭС.

«Каждому пострадавшему от подтопления лицу будет предоставлена ​​единовременная денежная помощь в размере 5 тыс. гривен», - сообщили в Министерстве, добавляя, что выплаты денежной помощи будут организовывать Херсонская и Николаевская ОВА.

Кроме того, всем пострадавшим будет выплачена дополнительная финансовая помощь Международной организации по миграции ООН.

Она будет составлять 6600 гривен на человека.

Итак, пострадавшим из-за наводнения жителям Херсонской и Николаевской областей выплатят по 11 600 гривен.

Добавим, в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС подтопленными остаются 13 населенных пунктов (1 тыс. 528 домов) на правом берегу г. Днепр и 17 населенных пунктов на временно оккупированной территории.

Спасатели проводят работы по откачке воды, а также доставляют воду и продукты питания.

В Николаевской области подтопленными остаются 35 зданий, а также огороды и хозяйства в Баштанском районе.

В населенные пункты организована доставка чистой питьевой воды, предметов первой необходимости. Продолжаются работы по откачке воды из затопленных подвалов и колодцев.

Последние новости Украины:

Начали проявляться новые страшные последствия подрыва Каховской ГЭС.

"Ощадбанк" объявил о новой полезной услуге – это бесплатно.

Также Politeka.net писала, что еще одну новую денежную помощь уже начали выплачивать.