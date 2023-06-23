Речь идет о новой денежной помощи людям, чье жилье разрушено или повреждено в результате подрыва Каховской ГЭС, пишет Politeka.net.
В настоящее время идет работа комиссий по обследованию жилья. Они, как сообщили в Мининфраструктуре, созданы в 8 наиболее пострадавших общинах.
В компетенции комиссий – обследование домов; составление актов; внесение результатов в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества; расчет сумм компенсаций жильцам.
"Владельцы жилья должны лично допустить комиссии для обследования квартир и домов и предоставить правоустанавливающие документы", - объясняют в Министерстве.
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Украинцев также предупреждают, что если документы уничтожены в результате затопления, их необходимо восстановить. Для этого нужно обратиться в центры предоставления админуслуг, чтобы получить информацию из Реестра прав на недвижимое имущество, или в органы местной власти.
Денежную помощь за поврежденное жилье можно получить с помощью услуги єВідновленняв приложении Действие.
"Что касается уничтоженного имущества, то до вступления в действие постоянного порядка предоставления компенсаций будет работать временная упрощенная процедура. Представление заявлений будет происходить в бумажном виде непосредственно через представителей органов местного самоуправления, а с 15 июля – также через применение Действие", - добавляют в Министерстве.
Напомним, ранее сообщалось, что каждому пострадавшему от подтопления лицу также будет предоставлена единовременная денежная помощь в размере 5 тыс. гривен.
Выплаты денежной помощи будут организовываться Херсонской и Николаевской ОВА.
Кроме того, всем пострадавшим будет выплачена дополнительная финансовая помощь Международной организации по миграции ООН.
Она будет составлять 6600 гривен на человека.
Следовательно, пострадавшим из-за наводнения жителям Херсонской и Николаевской областей выплатят по 11 600 гривен.
Напомним, после подтопления уцелевшие дома украинцев начали разрушаться.
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Ранее также сообщалось о денежной помощи в размере 14 165 гривен – как ее получить.
Также сообщалось о начале выплаты еще одной денежной помощи.
Кроме того, Politeka.net писала, что популярные продукты сменят ценники.