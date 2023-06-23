На новую денежную помощь имеют право многие украинцы, но для ее получения нужно знать несколько важных моментов.

Речь идет о новой денежной помощи людям, чье жилье разрушено или повреждено в результате подрыва Каховской ГЭС, пишет Politeka.net.

В настоящее время идет работа комиссий по обследованию жилья. Они, как сообщили в Мининфраструктуре, созданы в 8 наиболее пострадавших общинах.

В компетенции комиссий – обследование домов; составление актов; внесение результатов в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества; расчет сумм компенсаций жильцам.

"Владельцы жилья должны лично допустить комиссии для обследования квартир и домов и предоставить правоустанавливающие документы", - объясняют в Министерстве.

Украинцев также предупреждают, что если документы уничтожены в результате затопления, их необходимо восстановить. Для этого нужно обратиться в центры предоставления админуслуг, чтобы получить информацию из Реестра прав на недвижимое имущество, или в органы местной власти.

Денежную помощь за поврежденное жилье можно получить с помощью услуги єВідновленняв приложении Действие.

"Что касается уничтоженного имущества, то до вступления в действие постоянного порядка предоставления компенсаций будет работать временная упрощенная процедура. Представление заявлений будет происходить в бумажном виде непосредственно через представителей органов местного самоуправления, а с 15 июля – также через применение Действие", - добавляют в Министерстве.

Напомним, ранее сообщалось, что каждому пострадавшему от подтопления лицу также будет предоставлена ​​единовременная денежная помощь в размере 5 тыс. гривен.

Выплаты денежной помощи будут организовываться Херсонской и Николаевской ОВА.

Кроме того, всем пострадавшим будет выплачена дополнительная финансовая помощь Международной организации по миграции ООН.

Она будет составлять 6600 гривен на человека.

Следовательно, пострадавшим из-за наводнения жителям Херсонской и Николаевской областей выплатят по 11 600 гривен.

Напомним, после подтопления уцелевшие дома украинцев начали разрушаться.

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