Сделано важное разъяснение относительно денежной помощи, на которую с недавних пор имеют право некоторые украинцы.

Речь идет о денежной помощи пострадавшим от подтопления украинцам после подрыва россиянами Каховской ГЭС, пишет Politeka.net.

Согласно сообщению Правительства, одноразовую денежную помощь могут также получить пострадавшие от подтопления на временно оккупированной Херсонщине.

"В случае переезда на контролируемую территорию", - объяснили в Правительстве.

Речь идет об одноразовой денежной помощи в размере 5 тыс. гривен от Правительства Украины и 6,6 тыс. гривен от Международной организации по миграции.

Помощь предусмотрена для жителей, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС.

«Люди, которые эвакуируются с левого берега Херсона, также могут рассчитывать на такие выплаты. К примеру, жители Олешек, Голой Пристани и т.д. Они, как и все, кто находится на территории, подконтрольной украинскому правительству, получат 5 тыс. гривен и 6,6 тыс. гривен. Такое право будут иметь также те, кто выедет с временно оккупированной территории. Сейчас нам известно о том, что люди массово начали уезжать из ТОТ. Они ищут любые пути и возможности для этого», - сообщила вице-премьер-министр – Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Мы их ждем, и они все могут претендовать на такую ​​помощь", - подчеркнула Верещук.

Отметим, что в Херсонской области после подрыва россиянами Каховской ГЭС подтопленными остаются 19 населенных пунктов.

Наблюдается постепенное повышение уровня воды в Днепре, с начала суток 26 июня он вырос на 2 см и превышает норму на 4 см.

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Также сообщалось о выплате денежной помощи в размере более 14 тысяч гривен.

Кроме того, Politeka.net писала, что размер субсидий может быть изменен.

Напомним также, что "Нафтогазу" выдвинули жесткий ультиматум.