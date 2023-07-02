На офіційній сторінці «Нафтогаз України» в Facebook мешканець багатостраждального Херсона задав актуальне питання, яке хвилює зараз багатьох українців.

«А що робити тим, хто мешкає у зоні бойових дій? У кого нема роботи, як їм сплачувати за газ? У нас у Херсоні і зараз приліт», - повідомив чоловік.

У «Нафтогазі» відреагували на повідомлення мешканця Херсона. Так, у "Нафтогазі" повідомили, на що йдуть гроші, які сплачують українці за газ і повідомили, чому треба це робити вчасно.

«Ми розуміємо ситуацію в країні, просимо споживачів газу вчасно сплачувати, адже ці кошти спрямовуються на відновлення інфраструктури, що постраждала внаслідок атак ворога. Газовики докладають титанічних зусиль, щоб забезпечити безперебійне постачання газу», - йдеться у повідомленні «Нафтогаза».

Додамо, що споживачі газу нерідко скаржаться «Нафтогазу» на «домальовані» у платіжках борги. В свою чергу «Нафтогаз» радить звертатись з цим питанням до облгазів.

«Дані подаємо їм, борги нараховують з повітря вони і їх вимагають теж. А як довідку на сайті передати вони не можуть і за боргами також надсилають до облгазу. З усіх питань винні не ми, а з боргів дзвоніть ви. Як це може бути?»,

«Краще б надали можливість відкоригувати показники, а не вимагати оплату за не існуючі борги», - обурюються споживачі.

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