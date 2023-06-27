Загальна мобілізація в Україні триває, тож повістки продовжують роздавати. Тепер отримати її можна під наглядом бодікамери.

Військовослужбовці Чернігівсього міського територіального центру комплектування і соціальногї підтримки одні з перших в Україні тепер виходять на щоденні патрулювання з бодікамерами, - йдеться у сюжеті Київ24.

Техніка фіксує все, що відбувається під час чергування і це, по логиці, має запобігти будь-яким конфліктним ситуаціям. Перед кожним патрулюванням військовослужбовці отримують інструктаж та бодікамери.

Їхня задача – перевіряти усіх ймовірних призовників. Чи встали вони на військовийй облік, а якщо не встали, то чому. Також представники ТЦК виписують облікові повістки.

Облікова повістка – це ще не прямий призов до армії, а запрошення до ТЦК аби стати на облік або уточнити свої дані і пройти медичну комісію.

Під час військового стану та загаьної мобілізації вручати повістки можна не лише за місцем проживанням, а й у будь-яких громадських місцях. Але іноді доходить до серйозних суперечок, тому у предстаників ТЦК завжди є нагрудна камера - відеотехніка фіксує абсолютно усе, що відбувається під час патрулюванням. По завершенню записи здаються і переглядаються.

Відеофіксацію це в першу чергу стримуючий фактор і захист призовників і військовослужбовців, пояснюють правозахисники.

Про те, що йде запис військовослужбовці попереджають, відео зберігаються у Територіальному центрі комплектування та соціальногї підтримки тривалий час.

Коментуючи таке нововведення, користувачі YouTube радять почати роздавати повістки чиновникам та депутатам.

«Але їм слабо, вони лише можуть народ»,

«Повістка повинна зазделегідь бути виписанна на конкретну особу , а не на вулиці на колінах . З 16 років чоловіки вже перебувають на військовому обліку. А ходити питати чи щось виписувати - не мають права. В них взагалі посвідчень немає. Оголошуйте стан війни»,

«Це правільно, чого мають хлопці помирати, а хтось сидить в тилу і даже на армію не донатить. Або донатьте на армію або йдіть воювати, не треба тільки відмазок я не служив або не вмію. Якщо є поважна причина чи хтось має інваліднісьть це ясно, але все одно донатьте. Хлопці без підтримки не витягнуть»,

"Йо-майо, придумали собі закони і як хочуть, так ними і крутять", - обговорюють сюжет про новий спосіб вручення повісток українці.

Останні новини України:

Для "вагнерівців" в Білорусі почали будувати табори - чим це загрожує Україні.

Також повідомлялось, як Лукашенко може використати Пригожина і "Вагнер".

Крім того, Politeka.net писала про неприємності росіян на фронті.